'Porno ve seks bağımlılık yapar mı' tartışması

Seks ve porno bağımlılığına dair tartışmalar giderek büyürken, Elle dergisi; porno bağımlılarının partnerlerini merkezine alan bir haber hazırladı.

Rebecca Gagnon isimli bir kadın, sevgilisinin telefonunda başka kadınlara ait 497 erotik fotoğraf bulduğunu; partnerinin bağımlı olduğunu o zaman anladığını belirtti.

Sevgilisinin bu süre içinde kendisini aldattığına dair işaretler de gördüğünü belirten Gagnon, "Ölüyor gibi hissettim. Bu adamı çok seviyordum ve başka yaptığı şeylere zaten göz yummuştum" dedi.

Gagnon, 7 yılın sonunda sevgilisinin porno bağımlısı olduğunu kendisine söylediğini, aynı zamanda bu sebeple farklı kadınlarla ilişkiye girdiğini itiraf ettiğini belirtti.

Uzmanlar hala seks ve pornografinin bağımlılık yapıp yapamayacağı konusunda hemfikir değil. Dünya Sağlık Örgütü ve DSM-5, bunları bağımlılık olarak nitelendirebilecek yeterli klinik semptom olmadığını savunuyor. Bazı terapistler is insanların seks ve aşk nedeniyle yaşadığı hislere bağımlı olabileceğini düşünüyor.

Seks Bağımlılığı: Partnerin Perspektifi kitabının yazarı Paula Hall, "Bu durum giderek daha çok insanı etkiliyor. Bir savunma mekanizması haline geliyor. Buna travma, depresyon veya anksiyete sebep olabiliyor" dedi.

Seks bağımlılıkları için bir terapi merkezi sahibi olan Hall, pandemi sırasında başvuruarın arttığını ifade etti. Pornhub gibi siteler de izlenme oranlarında ciddi bir artış bildirmişti.