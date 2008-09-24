Porno siteye bir günde 5 milyon ziyaretçi

Yaygın olarak bilinen bir porno sitenin, 1 gün içinde 5 milyon kişi tarafından ziyaret edildiği belirlendi.



Telekomünikasyon Kurumu'na bağlı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan İnternet Daire Başkanlığı'nın, 'temiz' internet için yürüttüğü mücadele son derece çarpıcı sonuçları da ortaya koydu.

Daire Başkanlığı, yasada tanımlanan 9 katalog suç arasında yer alan porno, fuhuş, çocuk istismarı, kumar gibi nedenlerle 900'e yakın siteye erişimi engelledi. Başkanlık, resen yaklaşık 650, yargı kararıyla da 250 siteye erişimi durdurdu.

Kurum yetkilileri, porno sitelerin yanı sıra kumar ve bahis oynatan sitelerin de yoğun biçimde ziyaret edildiğini söyledi.

Yetkililer, sanal kumarın özel bir önem taşıdığını vurgulayarak, ilgili kurumların, konunun ekonomik ve sosyal boyutları üzerinde gereken çalışmaları yaptıklarını belirtti. Bu siteler üzerinden her yıl Türkiye'den milyonlarca doların yurtdışına transfer edildiği vurgulandı.