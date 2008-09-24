T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Porno siteye bir günde 5 milyon ziyaretçi

Yaygın olarak bilinen bir porno sitenin, 1 gün içinde 5 milyon kişi tarafından ziyaret edildiği belirlendi.

24 Eylül 2008 03:00

Yaygın olarak bilinen bir porno sitenin, 1 gün içinde 5 milyon kişi tarafından ziyaret edildiği belirlendi.

Telekomünikasyon Kurumu'na bağlı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan İnternet Daire Başkanlığı'nın, 'temiz' internet için yürüttüğü mücadele son derece çarpıcı sonuçları da ortaya koydu.

Daire Başkanlığı, yasada tanımlanan 9 katalog suç arasında yer alan porno, fuhuş, çocuk istismarı, kumar gibi nedenlerle 900'e yakın siteye erişimi engelledi. Başkanlık, resen yaklaşık 650, yargı kararıyla da 250 siteye erişimi durdurdu.

Kurum yetkilileri, porno sitelerin yanı sıra kumar ve bahis oynatan sitelerin de yoğun biçimde ziyaret edildiğini söyledi.

Yetkililer, sanal kumarın özel bir önem taşıdığını vurgulayarak, ilgili kurumların, konunun ekonomik ve sosyal boyutları üzerinde gereken çalışmaları yaptıklarını belirtti. Bu siteler üzerinden her yıl Türkiye'den milyonlarca doların yurtdışına transfer edildiği vurgulandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24