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Yaşam

Porno sitesinde kendi görüntüsüyle karşılaştı!

Trabzon'da bir vatandaş, yaklaşık 3 ay önce internetten girdiği bir porno sitesinde, bir kadınla arasındaki cinsel ilişkinin görüntülerine rastladı.

09 Ocak 2013 21:28

Trabzon'da O.F.S (44) adlı kişi, bir kadın ile ilişkisinin görüntüleri ile internetteki bir porno sitesinde karşılaştı. O.F.S., polise giderek şikayetçi oldu.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, O.F.S., 3 ay önce internetten girdiği bir porno sitesinde, bir kadınla arasındaki cinsel ilişkinin görüntülerine rastladı. Bunun üzerine O.F.S., polise başvurdu.

İlişki görüntüsünün gizlice çekilerek porno sitesine konulduğunu söyleyen O.F.S., 'özel hayatın gizliliği' gerekçesi ile çekimi yapan ve siteye yükleyenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Polisin yaptığı araştırmada, porno sitesinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. Görüntünün ise nasıl iletildiği hakkında bir bulgu elde edilemedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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