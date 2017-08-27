Porno sitesi Red Tube verilerine göre, oral sekse ilgi artıyor

Dünyanın en çok tıklanan porno sitelerinden Red Tube, sitede ilgi gören porno türlerine ilişkin verilerini yayınladı. Sitenin yayınladığı verilerde en çok dikkat çeken ise "oral seks" başlığına gösterilen ilgi artışı oldu.

Verilere göre, kategori aratmalarında oral sekse gösterilen ilhi 2014 yılından bu yana artıyor anca 2016 yılının bahar aylarından itibaren aramalarda büyük bir sıçrama yaşanıyor. Site yöneticileri bunu neden kaynaklandığına dair ellerinde bir veri bulunmadığını belirtiyorlar.

Red Tube tarafından paylaşılan verilerde bir diğer dikkat çeken nokta ise "oral seks"in yalnızca "oral seks"ten ibaret olmadığı. Örneğin, kameranın cinsel aktivitenin olduğu noktaya odaklanarak kişiye bunu eylemi yapıyor olma hissi veren "pov" en çok aratılan oral seks kategorilerinden biri. Sitede aratılan diğer kategoriler arasında ise "arabada oral seks" (car blowjob), "yavaş oral seks" (slow blowjob) hattâ "büyükanne oral seksi" (granny blowjob) gibi başlıklar da yer alıyor.