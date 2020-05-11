Porno sitelerinde kredi kartıyla ödemelerin kaldırılması için kampanya başlatıldı

Cinsel sömürüyle mücadele amacıyla uluslararası kampanya yürüten gruplar, kredi kartı şirketlerinin porno sitelerini bloke etmeleri çağrısında bulundu.

BBC'nin gördüğü ve 10'dan fazla kişi ve grup tarafından imzalanan mektupta, porno sitelerinin "cinsel şiddeti, ensesti ve ırkçılığı erotikleştirdiği" ve "çocuk tacizi ve seks ticaretine yer verilen içerikler yayımladığı" savunuluyor.

Önde gelen pornografi sitelerinden Pornhub, "Mektubun sadece gerçekleri yanlış aktarmakla kalmadığını, aynı zamanda kasıtlı olarak yanıltıcı olduğunu" savundu.

Kredi kartı firması Mastercard, BBC'ye yaptığı açıklamada, mektupta yer alan iddiaları incelediklerini ve yasa dışı faaliyetlerin doğrulanması halinde "bağlantılarını keseceklerini" söyledi.

Mektup, aralarında Visa, MasterCard ve American Express'in de olduğu 10 kredi kartı firmasına gönderildi.

İmzacılar arasında ABD, İngiltere, Avustralya, Hindistan ve Uganda'dan kampanyacılar da var. ABD'deki kâr amacı gütmeyen kuruluş Cinsel Sömürüye Karşı Ulusal Merkez (NCOSE), dini gruplar ile kadın ve çocuk hak savunucuları imzalayanlar arasında yer alıyor.

"Pornografi siteleri seks tacirleri ve çocuk tacizcilerinin hedefi oluyor"

Mektupta, sitelerdeki videolarda, özellikle de canlı yayımlanan internet videolarında, rızanın olup olmadığını teyit etmenin imkansız olduğu savunuluyor. Bunun da pornografi sitelerini seks tacirleri, çocuk tacizcileri ve diğer rıza dışı videolar paylaşan kişiler için bir hedef haline getirdiği savunuluyor.

Hindistan Çocukları Koruma Fonu (ICPF) tarafından Nisan ayında yayımlanan bir raporda, ülkedeki porno sitelerinde özellikle koronavirüs salgını döneminde çocuk tacizi videolarının aranmasında büyük bir artış olduğu kaydediliyor.

Mektupta, en popüler pornografi sitesi Pornhub'ın ismi geçiyor. Siteye geçen yıl 42 milyar kez ziyaret oldu. Bu, günde 115 milyon ziyaret demek.

Pornhub, içerik sağlayıcılarından biri olan Girls Do Porn'un (Kızlar Porno Çeker) FBI soruşturmasına konu olması üzerine geçen yıl incelemeden geçirildi.

FBI prodüksiyon şirketinin dört çalışanına, kadınları yalan söyleyerek pornografi film çekmeye ikna etme suçları yöneltmişti. Pornhub, suçlamaların ardından şirket ile ilişkisini koparmıştı.

Geçen yıl 30 yaşındaki ABD'li Christopher Johnson, 15 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunma suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Söz konusu saldırıya ait olduğu iddia edilen bir video Pornhub'a yüklenmişti.

Şubat ayında konuyla ilgili BBC'ye açıklama yapan Pornhub, "Farkına varır varmaz izinsiz içerikleri yayından kaldırma politikası güttüklerini" açıklamıştı.

İngiltere'de internet üzerinden paylaşılan cinsel taciz içeriklerini takip eden İnternet İzleme Vakfı BBC'ye, 2017 ve 2019 arasında 118 çocuk cinsel tacizi ve tecavüzü videosu bulduklarını açıkladı. Kuruluş, yasa dışı faaliyetleri haber vermek için küresel çapta hükümetler ve polis teşkilatları ile ortaklaşa çalışıyor.

BBC'ye konuşan bir Pornhub sözcüsü, "herhangi bir yasa dışı içeriği hızlı bir şekilde silmekte kararlı olduklarını" ve "içerik izleme sistemlerinin endüstrinin en iyilerinden olduğunu" kaydetti.

"Başka nasıl para kazanırım bilmiyorum"

American Express, pornografi sitelerinde kartlarının kullanılmasına izin vermiyor. Kampanyacılar American Express'e de mektup gönderdi, çünkü pornografi sitelerinde şirketin kartıyla ödemeye yapmanın seçenekler arasında olduğunu söylüyorlar.

Bir şirket sözcüsü yaptığı açıklamada bu konudaki politikaları devam etmekle birlikte American Express'in, ödemenin ABD'de ve Amerikalı bir müşteri tarafından yapılması halinde bazı porno sitelerine izin verilmesine dair bir şirketle deneme çalışmaları yaptıklarını açıkladı.

Visa ve Mastercard hem banka hem de kredi kartlarının bu sitelerde kullanılmasına izin veriyor.

Paypal geçen yıl "bazı cinsel içerikleri ya da servisleri" desteklemedikleri için Pornhub'a ödeme yapılmasını engelleme kararı almıştı.

Pornhub'da içerik yayımlayan bir performansçı, ödemelerin dondurulmasının gelirinde yıkıcı bir etki yapacağını söyledi.

"Doğrusu, ciddi bir darbe olacak" dedi. "Bütün gelirimi silip süpürecek ve başka nasıl para kazanırım bilmiyorum, özellikle de karantina döneminde."