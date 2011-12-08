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Yaşam

Porno siteleri için tarihi gün

Aylardır tartışılan cinsel içerikli sitelerin yeni alan adı .XXX için büyük gün sonunda geldi.

08 Aralık 2011 02:00

T24 - Aylardır tartışılan cinsel içerikli sitelerin yeni alan adı .XXX için büyük gün sonunda geldi.
 

ICM Registry, .xxx alan adını nihayet kullanıma sundu. Dünden itibaren .xxx alan adı uzantısı taşıyan web siteleri görülmeye başladı.


ICM Registry'nin CEO'su Stuart Lawley, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yetişkin içerikli sitelerin eğlenceli olduğunu, ancak bu tür içeriklerin her kullanıcı için de uygun olmadığını belirtti.


".xxx alan adını online yetişkin içerikli siteler için geliştirdik" diyen Lawley, sözlerini şöyle sürdürdü: "xxx'e ilgili bir hayli yoğun ve tüketiciler .'in olanaklarından faydalanacakları için fazlasıyla heyecanlı."


Hürriyet'in aktardığına göre ilk aşamada yoğun bir talep gören .xxx uzantısı sadece cinsel içerikli siteler tarafından değil, büyük şirketler tarafından da merakla takip ediliyor. Çünkü dev şirketler, kendi isimlerinin .xxx uzantılı ve cinsel içerikli bir sitede görmek istemiyorlar ve alan adını kendi üzerlerine tescil ettirmeyi seçiyorlar.


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