'Porno lobisi' sosyal medyada: Ülkeyi seviştirerek yok edecekler

Star gazetesi’nin Taksim’de gerçekleşen ve polisin müdahale ettiği #internetimedokunma eylemini ‘’porno lobisi baskı yapıyor’’ başlığıyla yayımlaması sosyal medyada da günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Twitterda ''porno lobisi'' adlı bir kullanıcı hesabı açılırken, çok sayıda kullanıcı Star gazetesini eleştiren paylaşımlarda bulundu. #pornolobisinelan ve #pornolobisi hashtaglerinde yer alan paylaşımların bir kısmı şöyle: