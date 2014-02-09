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'Porno lobisi' sosyal medyada: Ülkeyi seviştirerek yok edecekler

Star gazetesinin internet düzenlemesine yönelik protestoları 'porno lobisi baskı yapıyor' başlığıyla duyurması Twitter'da alay konusu oldu

09 Şubat 2014 15:46

Star gazetesi’nin Taksim’de gerçekleşen ve polisin müdahale ettiği  #internetimedokunma eylemini ‘’porno lobisi baskı yapıyor’’ başlığıyla yayımlaması sosyal medyada da günün en çok konuşulan konularından biri oldu. 

Twitterda ''porno lobisi'' adlı bir kullanıcı hesabı açılırken, çok sayıda kullanıcı Star gazetesini eleştiren paylaşımlarda bulundu.  #pornolobisinelan   ve #pornolobisi hashtaglerinde yer alan paylaşımların bir kısmı şöyle:

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