Porno Lobisi: Gücümüz libidomuzdan geliyor

Başbakan Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen internet yasasına karşı tepkileri eleştiren sözlerinin üzerine Star gazetesi tarafından bu yasa karşı eylemlerin ardında olduğunı iddia ettiği "porno lobisi" sosyal medyada ortaya çıktı. Star gazetesinin manşetinin ardından Facebook'ta oluşturulan porno lobisi, "Faiz Lobisi ile ilişkilerimiz çok derinden. Netiz, gücümüz libidomuzdan geliyor. İcraatlerimiz devam edecek!" dedi.

kaosGL.org'dan Yıldız Tar'ın "porno lobisi"ni yazdığı haber şöyle:

Star gazetesi Başbakan Erdoğan’ın Gezi direnişi boyunca dilinden düşürmediği “faiz lobisine” taş çıkartan bir lobi icat etti: Porno lobisi. İnternette sansür ve fişleme düzenlemelerini içeren yasaya karşı çıkıp Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bu yasanın veto edin çağrısı yapanlar “porno lobisi”ymiş.

Büyük bir gazetecilik başarısına imza atarak porno lobisine ulaştık. Sosyal medyanın derinliklerinde saklanan, genç dimağlarımızı türlü 69’larla zehirleyen, körpe beyinlerini yıkayıp Cumhurbaşkanı’na dahi baskı yapan bu lobinin puslu planlarını bir bir deşifre ediyoruz efen’im!

Herkesi kucaklıyorlarmış!



Ahlaksızlıklarını yeterli bulmayıp sorduk: Lobiniz ibneli, dönmeli, lezbiyenli pornoları da kapsıyor mu?

Cevapları ibretlik: “İnternet üzerinde olan herşeyin bir pornosu da mevcuttur. Keza biz de internet üzerinde olan her şeyi ve herkesi kucaklıyoruz.”

Faiz lobisiyle 'derin' ilişkiler!



Ülkemizin üzerinde kara bulutlar estiren bir diğer odak olan faiz lobisiyle ise ilişkileri çok derin.

Porno lobisi bu karanlık ittifakı bakın nasıl itiraf etti: “Sosyal medyada düzgün politik mizah akımını başlatan Faiz Lobisi ile ilişkilerimiz çok derinden. Birlikte bol orgyli toplantılar yapıyoruz.”

'Güçleri libidolarından geliyor!'



Binlerce kişiyi sokaklara döken bu lobinin gücü ise libidolarından geliyor. Lobi sürekli “Gücümüz orgylerimizin kalabalıklığında. Porno lobisi bayrağı altında kenetlenelim” çağrıları yayınlıyor.

Deniz dolgusu ile Avrupa’da tek, dünyada Japonya’dan sonra ikinci havaalanı olacak Ordu-Giresun (ORGİ) Havaalanı’nı yaptırdıklarını itiraf eden lobi, “İcraatlerimiz devam edecektir” diyor.

'Azgın admin eqlesin'



Bu karanlık lobi ile söyleşide bir noktada kendimi tutamıyorum ve soruyorum: AKP’nin o meşhur sloganında dediği gibi, “Durmak yok, yola devam!” Sizin yolunuz yol mudur? Bu yol nereye gider? Yollu musunuz?

Ve sapkınlıkta sınır tanımayan bu meşhum lobi aymazca cevaplıyor: “Evet şimdilik her şey yolunda ama ’Azgın admin eqlesin’ gibi mesajlar almaya devam edersek yoldan çıkmamız an meselesi.”

'Gıdıklama Tayyip gülüyorum'



Zor koşullar altında gerçekleşen bu kısa söyleşiyi lobinin mottosuyla bitirelim: “Gıdıklama Tayyip gülüyorum.”