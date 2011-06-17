-PORNO KRALINDAN VEKİLE İŞ TEKLİFİ LOS ANGELES (A.A) - 17.06.2011 - Amerikan porno endüstrisinin kralı Larry Flint, ABD'de sosyal ağ twitter üzerinden kadınlara müstehcen fotoğraflarını gönderen ve ardından istifa kararı alan Demokrat Parti New York milletvekili Anthony Weiner'e, şirketinde iş teklifinde bulundu. TMZ.com adlı sitenin haberine göre, Larry Flynt, Anthony Weiner'in istifasını öğrendiğini ve kendisine Flynt Management Group, LLC bünyesinde internet bölümünde görev yapması teklifinde bulundu. Flynt, "bu teklifinin şaka olmadığını" belirterek, "Parlamenter olarak aldığınız maaşın yüzde 20 fazlasını ödemeye kararlıyım, sosyal haklarınızın da öncekiyle aynı düzeyde kalacağını taahhüt ediyorum. Bu üzüntü verici istifanız, haksız siyasi baskının ve Washington'daki demokrasiyi kaplayan ikiyüzlülüğün mükemmel bir örneğidir" dedi. Skandalın ardından, muhafazakarlarlar gibi demokratların da istifaya çağırdığı Weiner üzerindeki baskı son günlerde iyice artmıştı. Muhafazakar bir internet sitesinin Weiner'in twitter hesabından, Seattle'daki yüksekokul öğrencisi genç bir kadına, müstehcen bir fotoğraf gönderdiğini bildirmesi üzerine patlak veren skandalın hemen ardından açıklamada bulunan ve fotoğrafın kendisi tarafından gönderilmediğini, bir internet korsanının kurbanı olduğunu söyleyen Weiner, 6 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, fotoğrafı gönderdiğini ve daha sonra da kendisini korumak amacıyla yalan söylediğini itiraf etmişti.