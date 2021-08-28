Porno koleksiyonunu çöpe attıkları için çocuklarına 30 bin dolar tazminat ödeyecekler!

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ABD'nin Michigan eyaletinde yargıç, bir çiftin porno koleksiyonunu çöpe attığı için 30 bin 441 dolar tazminat ödemesine karar verdi.

ABD bölge yargıcı Paul Maloney, cezayı 43 yaşındaki David Werking ebeveynlerine açtığı davayı kazandıktan 8 ay sonra kararlaştırdı.

Werking, anne ile babasının 29 bin dolar değerinde olduğunu söylediği porno film ve dergi koleksiyonunu atmaya hakları olmadığını söylemişti.

MLive.com'un aktardığına göre bu hafta bir uzman, atılan pornografik ürünlerin 14 bin 500 dolar değerinde olduğunu kararlaştırdı. Ebeveynlerin bu miktarı da ödemesi istendi.

Werking, eşiyle boşandıktan sonra 10 ay boyunca Grand Haven'daki aile evinde yaşamış ve daha sonra Indiana eyaletine taşınmıştı. Taşındıktan sonra ebeveynlerinin, kutular dolusu porno koleksiyonunu çöpe attığını öğrendi.

Werking'in babası oğluna yazdığı bir e-postada, "Doğrusunu söylemek gerekirse David, bütün bunlardan kurtularak sana büyük bir iyilik yaptım" yazmıştı.

Aralık ayında aldığı kararda Yargıç Maloney, "Atılan ürünlerin David'e ait olduğuna dair hiçbir soru işareti yok. Sanıklar defalarca eşyaları yok ettiklerini söylediler" dedi.

Ebeveynler, evin kendilerine ait olduğunu ve bu sebeple eşyaları atabileceklerini iddia ederken, Yargıç Maloney, "ev sahiplerinin sevmedikleri ürünleri çöpe atabileceğine dair bir yasa veya emsal karar yok" değerlendirmesinde bulundu.