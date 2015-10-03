"Porno izleyenler bilgisayar yerine akıllı telefonu tercih etmeye başladı"

Amerikalı porno sitesi PornHub, açıkladığı mobil kullanıcı istatistikleri ile artık tercih edilen porno izleme şeklinin masaüstü bilgisayardan cep telefonlarına geçtiğini ortaya çıkardı.

Vatan gazetesinin haberine göre, 2010 yılından bu yana akıllı telefonlarda izlenen porno miktarı yüzde 50 oranında artış gösterdi.

PornHub, sitesinin trafiğinin yüzde 63'ünün Apple ve Android akıllı telefon ve tabletlerinden geldiğini açıkladı.

İstatistiklerden biri ise porno siteyi kullanan kullanıcıların yüzde 75'inin erkek olması oldu.