Porno izleyen biri nasıl ders verir!

Sperm bankasından aldığı spermle hamile kalıp bebeğini doğuran Leyla Bilginel, ilahiyatçı Zekeriya Beyaz'ın "O çocuk gayrimeşrudur" sözlerine isyan etti: Porno izleyen insan bana nasıl din dersi verir!..



Alişan ve Çağla Şikel'in sunduğu 'Herşey Dahil' programına, ABD'de sperm bankasından aldığı sperm ile hamile kalan ve Kayra isminde bir erkek çocuğu dünyaya getiren oyuncu Leyla Bilginel konuk oldu. Programda, ilahiyatçi Zekeriya Beyaz'ın, "Sperm bankasından alınan spermle doğan çocuk gayrimeşrudur" şeklindeki sözleri de gündeme geldi.



Gözyaşlarına hakim olamayan Bilginel şunları söyledi: "Zekeriya Bey gibi bir din adamına hiç yakıştıramadım. Bebeğimle fotoğrafımı ekranın köşesine koyarak, 'Bu kadının bebeği gayrimeşrudur' demesi beni çok kırdı. Otel odasında porno izleyen bir insan, nasıl olur da bana din bilgisi verebilir ki?



O kendine baksın



Hocam önce kendi hayatına baksın. Bebeğim için kimse gayrimeşru diyemez. Çünkü Kayra'nın bir annesi, dedesi ve anneannesi var. Oğlum dağılan ailemizi yeniden biraraya getirdi. Zekeriya Bey mahkemede verecek." Yayına telefonla bağlanan Zekeriya Beyaz, bir din adamı olarak insanları aydınlattığını belirtti: "Sözlerimin arkasındayım. Sperm bankasından alınan spermle bebek sahibi olmak haramdır. Leyla Hanım yaptığını hoş göstermeye çalışmasın. Kimse onu örnek almasın." Bunun üzerine kendini tutamayan Bilginel şöyle konuştu: "Başkaları gibi bir erkeğin koynuna girip çocuk doğurmadım. Sanat camiası içinde de bir sürü babasız çocuk var. Öpüşmeden sevişmeden bir bebek dünyaya getirdiğim için neden bu kadar yerden yere vuruluyorum?"

