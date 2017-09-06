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Yaşam

Porno izlemek, cinsel hayatınızı alt üst edebilir!

Bilim insanları, porno izleme sıklığının cinsellikten alınan zevk ile ters orantılı olduğu sonucuna ulaştı

06 Eylül 2017 20:41

Indiana Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırdığı porno ve cinsel birlikteliğin birbirine etkisini inceleyen araştırması, The Journal of Sex Research dergisinde yayımladı. Araştırmaya göre, pornonun seksten alınan zevki olumsuz etkilediği ortaya çıktı. 

Sputnik'te yer alan habere göre, bilim insanları, İngiltere ve Almanya’da yaşayan 894 yetişkine anket yönetimiyle ne kadar sık porno film izlediklerini sordu. Ankete katılanlara bu sorunun ardından cinsel hayatını değerlendirmek için birden altıya kadar puan vermeleri istendi.

Sonuçlara göre, porno film izleme sıklığı fazla olan kişiler, cinsel birliktelikten ters orantıda daha az zevk alıyor. Araştırmada bununla beraber nadir izlenen erotik filmlerin böyle bir etki yapmadığı belirtildi.

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