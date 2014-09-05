Porno filmler artık daha fazla 'kadın dostu'

Hollandalı bir grup aydın tarafından hazırlanan "De Correspondent" adlı haber portalı, 2014 yılı porno araştırmasını yayımladı. De Correspondent, Amsterdam Üniversitesi'nden Marleen Klaaseen'in akademik çalışması ile kendi araştırmasını birleştirdi ve Klaassen, araştırması boyunca internet üzerindeki popüler 400 porno filmi inceledi. Araştırmaya göre 'Filmler, eskiden olduğu gibi yine genelde kadın vücudu odaklı ama insanlıkdışı bir görüntü yok ve filmler geçmişe göre daha fazla kadın dostu'.

Yusuf Özkan'ın BBC Türkçe'de yer alan ahberine göre, araştırma sonuçları, 1970 ve 80'li yılların porno filmlerindeki erkek egemen anlayışın değiştiğini ortaya koyuyor. 'Kadınların vücudu bütün olarak ekrana geliyor. Kadının cinselliği, zevk ve beğenileri önemseniyor.' Klaassen'a göre 'porno film izleyen kadınlar da en az erkekler kadar bu filmlerden etkileniyor'. 'Eski türdeki porno filmlerdeki hiyerarşi çöküyor'. İnternetle birlikte çeşitlenen yeni dönem pornosunda 'erkek ve kadın açısından aynı derecede sosyal eşitlik söz konusu'.

Kadın porno yönetmenlerin sayısı artıyor

Klaassen'ın izlediği 400 filmin yarısında ne erkek ne de kadın baskın rolde. Eski filmlerde ise, erkekler baskın konumdaydı. Kadınlar, bu filmlerin sadece yüzde 10'unda baskın roldeydi.

Son yıllarda kadın lehine yaşanan bu değişimde, porno endüstrisinde kadınların perde arkasındaki rolünün artmasının da etkili olduğu düşünülüyor. Araştırmaya göre, tanınmış bin 400 porno yönetmeninin 5'te bir kadınlardan oluşuyor. De Corresponedent'a göre ABD'de yapılan bir araştırmaya göre porno endüstrisindeki kadın yönetmen sayısı 2008 yılında erkeklerin 10'da bir, oranındaydı.