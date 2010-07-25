Porno film izlettiği kuzenlerini taciz etti

T24- Samsun'da 13 yaşındaki K.A., teyzesinin kızları, 11 yaşındaki M.A. ve 8 yaşındaki İ.A.'ya cep telefonundan porno film izlettirip taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan 24 yaşındaki İbrahim C.'nin yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, “Bana iftira atıyorlar” dedi.



Psikolog gözetiminde ifade veren K.A. ise, cep telefonundan kendisine porno film izlettirildiğini öne sürerek, “Bana cinsel organını göstererek göğüslerimi elledi” dedi.



Olay, İlkadım İlçesi Rasathane Mahallesi'nde 4 ay önce meydana geldi. İddialara göre bekar olan İbrahim C., teyzesinin kızları K.A., M.A. ve İ.A.'ya cep telefonundan porno film izlettirip cinsel organını göstererek elle taciz etti. Çocuklardan K.A. teyzesi 39 yaşındaki S.C.'ye durumu anlattı. Teyzesi, “Oğlum böyle bir şey yapmaz” diyerek inanmadı.



Bunun üzerine K.A. olanları babası 38 yaşındaki T.A.'ya söyledi. T.A., bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Polisin gözaltına aldığı, İbrahim C., sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Samsun 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde toplam 45 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmada 3 kız kardeş hazır bulundu.



"GÖĞÜSLERİMİ TUTUP CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ"



Mahkeme heyetine psikolog eşliğinde ifade veren K.A., “Birkaç yıl önce annemin ölümüyle birlikte kardeşlerimle birlikte teyzemin evinde kalmaya başladık. Evde kimsenin olmadığı zaman teyzemizin oğlu İbrahim C. bana cep telefonundaki çıplak kadın ve erkeklerin resmini gösteriyordu. Ayrıca cep telefonunda bulunan porno filmleri izlettirip, göğüslerimi tutup, cinsel organını gösteriyordu. Kardeşim M.A.'ya da aynı şeyleri yaptığını öğrendim. Durumu teyzeme anlattım. Bana ‘Oğlum böyle şeyler yapmaz’ dedi. Babama anlatmak zorunda kaldım. Şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum” dedi.



"DUDAĞIMDAN ÖPÜP VÜCUDUMA DOKUNUYORDU"



Ablasının ardından yine psikolog eşliğinde ifade veren ve sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen İ.A., “Teyzemin oğlu beni seviyordu. Çoğu zaman dudağımdan öpüyor ve vücuduma dokunuyordu” diye konuştu.



"İFTİRA ATIYORLAR"

Suçlamaları kabul etmeyerek iftiraya uğradığını belirten tutuklu sanık İbrahim C., “Kızların babası olan eniştem T.A. ile aram bozuk. Konuşmuyoruz. Bu nedenle iftira atıyorlar” dedi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



