Porno endüstrisinin son keşfi iPhone 4

T24-

Bir porno firmasında çalışan Quentin Boyer, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, “Bilgisayara bağlı webcam teknolojisi artık eskidi. Cep telefonları genelde hem kişiye özel oluyor, hem de rahat taşınabiliyor” dedi. Boyer, “Şimdiye kadar sadece müşteriler performansçıyı görebiliyordu. Ancak gelen talepler iki tarafın da birbirini görebilmesi yönündeydi. FaceTime bunu sağlıyor” dedi.Fakat sistemin önünde sorunlar da yok değil. Uzmanlar, telefonların gizlenebilmesi ve rahat hareket ettirilebilmesi sayesinde, küçük yaştaki çocukların da pornografiye ve istismarcılara açık hale gelebileceğini belirtiyor.