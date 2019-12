Porno dergi alan fişlenecek!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen tarafından hazırlanan “Gençleri Koruma Kanun Tasarısı” pornografik yayın alanların kimlik numarasını vermesini ve okullara ibadethane açılmasını öngörüyor.

AKP’nin, ilk taslağı hazırlanan “Gençleri Koruma Kanun Tasarısı”nda pornografik yayın alanların imza ve TC kimlik numarası vermesi, bunların satıcı tarafından Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilmesine ilişkin bir düzenleme de yer aldı. Taslakta ayrıca “Devlet, gençlerin sağlıklı ve dengeli gelişimleri için, her seviyedeki okulda, her dine mensup öğrenciler için ibadethane alanı kurmakla yükümlüdür” denildi.

Almanya’daki yasaları inceleyerek Türkiye’ye uyarlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen, bir yıl çalışarak hazırladığı taslağı Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’na gönderdi. Taslakta öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:



DİSKOLAR 24.00’E KADAR



Yasal velayet hakkı bulunan bir kişi ya da bir velinin eşlik etmesi haricinde, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençler otellere, 16 yaşını doldurmamış çocuk ve gençler saat 22.00-05.00 arasında lokanta ve restoranlara giremeyecek. Kamuya açık diskolar, müzikholler, tavernalar ve saz evlerinde, yasal velayet hakkı bulunan bir kişi ya da veli eşlik etmeksizin 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerin bulunmasına izin verilmeyecek. Velisiyle gelen de en geç saat 24.00’e kadar kalabilecek.

Yasağa uymayan işletmelerin sahip ve mesul müdürlerine, kusurun niteliğine göre bir yıla kadar hapis cezası uygulanacak.



TEHLİKELİ ETKİNLİKLER



Kamuya açık bir etkinlikte ya da ticari bir işletmede çocuk ve gençlerin bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlıkları için bir tehlikenin söz konusu olması halinde, yetkili resmi makam, tehlike ortadan kaldırılıncaya kadar katılımı yasaklayabilecek.

Yasağa uymayan işletmelerin sahip ve mesul müdürlerine, bir yıla kadar hapis cezası verilecek. Gerektiği takdirde gencin söz konusu yeri terk etmesine hükmedebilecek ya da ebeveynlerine teslim edebilecek.



GAZETELERE CİNSEL YAYIN YASAĞI



Çocukların ve gençlerin sağlıklı ruhsal ve fiziksel gelişimleri için, gazete ve dergilerin şiddet ve cinsellik içeren yayınlar yapmaları yasaklanacak. Yasağa uymayan yayın kuruluşlarına 6 aylık cirolarından az olmamak üzere para cezası uygulanacak ve mesul müdürleri hakkında bir yıla kadar hapis cezası verilecek. Yasağa uymamanın süreklilik arz ettiği hallerde, bu yayın kuruluşlarının yayın izinleri iptal edilir.



PORNO BİLDİRİMİ



Pornografik yayın yapan dergilerin, kapalı kırmızı poşette, ağızları dikişli olarak satılmaları zorunlu olacak. Bayiler bunları satarken, tüketicinin TC kimlik numarası ve imzasını alacak, bu numaraları her ayın sonunu takip eden ilk hafta içinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne yazılı beyanla verecek.

Pornografik içerikli DVD, VCD, video gibi görüntü taşıyıcıların üretilmesi, ithalatı, ihracatı ve iç piyasada satılması izne bağlı olacak. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler, satış yaptıkları noktaları ve bayi listelerini içeren noter onaylı özel bir defter tutacak. Pornografik içerikli görüntü materyallerini satan işletmeler de, sattıkları materyallerin karşılığında tüketicinin TC kimlik numarası ve imzasını alacak, aynı şekilde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak verecek.



OKULLARA İBADET ALANI



Devlet, gençlerin sağlıklı ve dengeli gelişimi için, her seviyedeki okulda, her dine mensup öğrenciler için ibadethane alanı kurmakla yükümlü olacak. Bu sorumluluk, özel okullar ve vakıf üniversitelerinde, işletme sahibi / mütevelli heyetlerine verilecek.



İNTERNET KAFEYE 18 YAŞ SINIRI



İnternet kafe ve internet bağlantı hizmeti veren her tür işletmeye 18 yaşından küçüklerin girmesi yasaklanacak. Yasağa uymayan işletmelerin sahip ve yöneticileri hakkında bir yıla kadar hapis cezası uygulanacak.