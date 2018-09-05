Pornhub'dan Kanye West'e davet

Yetişkin sitesi Pornhub, bir söyleşi sırasında sitenin içeriklerini takip ettiğini söyleyen 'hayranı' ünlü şarkıcı Kanye West'i ödül törenine davet etti.

ABD'li rap şarkıcısı ve tasarımcı Kanye West'in, Pornhub tarafından sitenin düzenleyeceği ödül törenine davet edileceği belirtildi. Page Six'in haberine göre West'in ödül töreninin 'Creative Director'ı olması için 'çılgın pazarlıklar' yapılıyor.

Perşembe günü Los Angeles'ta, Belasco Theater'da düzenlenecek olan ödül törenini Porno yıldızı Asa Akira sunacak. Ödül töreni canlı olarak yayınlanacak.

Kanye West, Pornhub'ın 'büyük hayranı' olarak biliniyor. Geçen hafta, Jimmy Kimmel ile yaptığı söyleşide 'baba olmanın kadınlara bakışını değiştirmediğini' söyleyen ve hala Pornhub'ı takip ettiğini belirten West, site tarafından 'ömür boyu üyelik' ile ödüllendirilmişti.

West'in eşi Kim Kardashian'ın ve baldızı Kylie Jenner'ın ödül töreninde 'yılın ünlüsü' ödülüne aday olduğu belirtiliyor.

İnternette dolaşan iddialar, West ve Kardashian'ın ödül törenine katılabileceği yönünde.