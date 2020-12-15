Pornhub reşit olmayan ve seks ticaretine zorlananların videolarını kaldırdı; sitedeki içerik sayısı 13 milyondan 4 milyona düştü!

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Pornhub, sitede yer alan çok sayıda seks ticaretine zorlanan ve reşit olmayan kişilere ait videoların olduğunun ortaya çıkmasıyla milyonlarca içeriği kaldırdı. Doğrulanmış olmayan kullanıcıların videolarının kaldırılmasıyla sitedeki video sayısı 13 milyondan 4 milyona düştü.

The Guardian'da yer alan habere göre, Pornhub isimli porno sitesi üzerine yapılan bir inceleme, sitede çok sayıda reşit olmayan ve seks ticaretine zorlanan kişilere ait video olduğunu tespit etti. İnceleme sonucunda Visa ve Mastercard isimli kredi kartı şirketleri sitede kart kullanımını durdurdu.

Siteden milyonlarca video kaldıran Pornhub, doğruluk onayı olmayan kullanıcıların içerik yüklemesini engelleme kararı aldı. Eski içerikler de kaldırılmaya başladı. Vice'ın Motherboard araştırma ekibinin tespitine göre, sitede 13 milyon olan video sayısı 4 milyona düştü.