PornHub, kullanıcılarının en çok neleri tercih ettiğini açıkladı

Dünyanın en ünlü porno sitelerinden PornHub, 10. yıldönümü çerçevesinde kullanıcılarının sitede en çok neleri izlemeyi tercih ettiğini duyurdu.

Dünyanın her yerinden her gün 75 milyon kişinin ziyaret ettiği PornHub sitesi, 10. yıldönümü çerçevesinde kullanıcılarının tercihlerini ne yönde kullandıklarını açıkladı.

Sitenin hazırladığı kataloğa göre, 1981 sonrasında doğanlar en çok japon anime karakteri gibi giyinilen cosplay videolarını ve kostümlü videoları tercih ederken, Kuzey ve Güney Amerikalı kadınlar da en çok lezbiyen videoları izliyor.

Kullanıcılar kızılların yer aldığı videolara da ortalama 6.5 dakika harcıyor. Günün en çok porno izlenilen dönemi ise gece yarısı.

Öte yandan gündemdeki olaylar ve özel günler de sitedeki trafiği etkiliyor.

Sözgelimi geçen yıl Kim Kardashian’ın soyulduğu haberleri basına yansıdığında sitedeki ‘soyguncu’ kategorisindeki aramalarda artış gözlendi. Küba lideri Fidel Castro geçen yıl kasım ayında öldüğünde de ‘Kübalı kadın’ videosu aramaları keskin bir şekilde arttı.

Sevgililer gününde akşam saat 18:00’dan sonra sitedeki ziyaretçi sayısı da yüzde 17 azalıyor.