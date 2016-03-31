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Yaşam

İşte Pornhub'a göre kadınların porno tercihleri

Verilere göre Rusya ve Doğu Avrupa ülkeleri anal seks videolarını tercih ediyor

31 Mart 2016 01:10

Dünyaca ünlü porno sitesi PornHub, çeşitli ülkelerden kadınların porno film tercihlerinin istatistiğini açıkladı.

Sputnik’in PornHub’ın yayınladığı verilere dayandırdığı habere göre, Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinden izleyicilerin en çok anal seks videolarını tercih ediyor. Söz konusu bölgede bu kategoriye olan ilgi, dünya ortalamasının yüzde 83 üstünde.

Alman kadınların daha çok fetiş video tercih derken; verilere göre Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika, Hindistan, Batı Avrupa ve bazı Arap ülkelerinden kadınların ise daha çok lezbiyen pornografi arıyor.

​Arjantinli kadınların PornHub sitesinde transseksüel filmlerini, İsveçlilerin ise ‘olgun’ aktörlerin yer aldığı filmleri tercih ettiği belirtilirken, İngiliz kadınların ise aktif şekilde, sadomazoşizm unsurları içeren videoları izlediği aktarıldı. Kazakistanlı kadınların da ‘büyük penis’ kategorisiyle ilgilendiği ifade edildi.

PornHub izleyici kitlesinin dörtte birini 14 milyon kadın kullanıcı oluşturuyor. Dünya genelindeki kadınların ortalama porno izleme süresi ise 10 dakika 30 saniye olarak kaydedilirken, Rusya’da bu göstergenin 8 dakika 7 saniye olduğu belirtildi.

 

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