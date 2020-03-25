Pornhub'dan Koronavirüs kararı: Küresel çapta 'premium' hizmeti ücretsiz

Koronavirüs pandemisine karşı verilen mücadeleye ve evden çıkamayanlara destek sunan Pornhub, premium seçeneğini küresel çapta 23 Nisan'a kadar ücretsiz yaptığını duyurdu.

Dana öncesinde İtalyanlara ülke çapında karantinadan çıkışa dek özel üyelik (premium) seçeneğine bedava erişim sunan dünyanın en çok izlenen porno film sitesi Pornhub, bir 'açılım' daha yaptı.

Pandemi nedeniyle dünya çapında hükümetler yurttaşları evde kalmaya çağırır ya da zorlarken, Pornhub, premium seçeneğini küresel çapta 23 Nisan'a kadar ücretsiz yaptığını duyurdu. Ancak Pornhub sitesine Türkiye'de erişilemiyor.

Sitenin tek bir şartı var: Kullanıcının bu süre zarfında virüsten kaçınmak için evde kalarak kendilerini izole edeceklerini taahhüt etmesi.

"1 milyar kişi evde kapalıyken onlara destek vermemiz önemli"

Özel üyelik kısmına girişte kullanıcıyı iki seçenekli bir ekran karşılıyor.

"Kendimi izole edip ayrıcalıklı videoları ücretsiz izlemeyi kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyen, özel üyelikten faydalanabiliyor.

Pornhub Başkan Yardımcısı Corey Price kampanyayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişi evde kapalıyken, eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak için onlara destek vermemiz önemli. Ücretsiz Pornhub Premium üyeliğini dünya geneline genişleterek onları evde kalmaya teşvik edeceğimizi umuyoruz."