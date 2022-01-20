Pornhub CEO'su, evinin kundaklanmasının arkasında radikal dinci grupların olabileceğini söyledi

Pornhub CEO’su Feras Antoon, Montreal’daki evine yapılan kundaklama saldırısının aşırı dinci gruplar tarafından düzenlenmiş olabileceğini söyledi.

The Independent’ta yer alan habere göre, Pornhub CEO’su Feras Antoon’un evi geçen yıl 25 Nisan’da kundaklanmıştı. Yangın, Antoon’un evini satılığa koymasından birkaç hafta önce yaşanmıştı.

Vanity Fair’e konuşan Antoon “Bu yangını radikal dinci gruplar kışkırtmış ve birinin yapmasına sebep olmuş olabilir mi? Kesinlikle. Çocuk istismarı konusunda radikal bir dil kullanıp QAnon komplo teorisi yöneltirseniz sözleriniz birilerini etkiler ve harekete geçirir” dedi.

Pornhub hakkında geçen yıl çıkan, sitede çocuk istismarı ve seks ticareti videolarına yer verildiğine ilişkin haberlere değinen Antoon “Yasa dışı içeriğe izin verdiğimize dair herhangi bir iddia doğru değildir” dedi.

Haberlerin çıkmasının ardından Mastercard, Visa gibi kredi kartı şirketleri, Pornhub’la çalışmayı bırakmıştı.

Pornhub, yasa dışı içeriklerin kaldırılmasına ilişkin her zaman kurallara uyduklarını söylemiş ancak haberler üzerine binlerce videoyu platformdan kaldırmıştı.