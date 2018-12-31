Pornhub açıkladı: 2018'de en çok ne arandı ve izlendi?

Dünyanın en ünlü porno sitelerinden PornHub, 2018 yılının sonu çerçevesinde kullanıcılarının sitede en çok neleri izlemeyi tercih ettiği ve aradığını duyurdu.

Verilere göre bu sene site 33.5 milyar tık aldı, yani günde 92 milyon kişi.

Pornhub en çok aranan terimin "lezbiyen" olduğunu açıkladı. Sitenin verilerine göre ilk üçü japon animasyonu olan hentai ile olgun kadın içerikleri tamamladı.

Pornhub "2018 yılını tanımlayan aramalar" şeklinde de bir liste yayımladı. Bu listede gündem ile alakalı en çok yapılan aramalar yer aldı. Listenin en tepesinde Donald Trump'la ilişkiye girdiğini belirten porno yıldızı Stormy Daniels yer aldı.

Yılın en popüler oyunlarından Fortnite'ın da sıkça aranması dikkat çekti. Fortnite sitede en çok aranan 15. terim oldu.