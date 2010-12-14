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Yaşam

POPUN KRALININ FOTOĞRAFLARINA REKOR FİYAT PARİS (A.A)

14 Aralık 2010 18:07

-POPUN KRALININ FOTOĞRAFLARINA REKOR FİYAT PARİS (A.A) - 14.12.2010 - Geçen sene hayata veda eden pop yıldızı Michael Jackson'ın bir fotoğrafı 26 bin avroya satıldı. Paris'te düzenlenen müzayedede Jackson'ın Mısır firavunu kıyafetleri içindeki fotoğrafı tasarımcı İto Morabito tarafından satın alındı. Morabito, doğduğundan beri Jackson'ın hayranı olduğunu söyledi.  Popun kralının daha önce görülmeyen 4 portresinden diğer üçü 25, 22 ve 9 bin avrodan alıcı buldu. Fotoğrafların 1999'da Fransız fotoğrafçı Arno Bani tarafından çekildiği belirtiliyor.   Haziran 2009'daki ölümünden beri Jackson'ın fotoğrafları ve eşyaları rekor fiyatlara satılıyor.   

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