Popun kralına 4 ödül birden

T24 - Amerikan Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Taylor Swift ve Michael Jackson geceye damgasını vuran isimler oldu. Taylor Swift “Yılın Sanatçısı” , “En iyi Kadın Pop/Rock Sanatçısı” “En iyi Kadın Country Sanatçısı” ve “En iyi Sanatçı” (yetişkinler için müzik) ödüllerini alırken Jackson içlerine “En iyi Erkek Sanatçı” (pop/rock and soul/R&B) da olan 4 kategoride ödüllendirildi.

Ödül töreni kadar geceye birbirinden önemli isimlerin sahne performansları da damgasını vurdu.

Lady Gaga ve Adam Lambert’in performansı müzikal ve görsel açıdan izleyenleri büyük ölçüde etkiledi. Ayrıca Lady Gaga ilginç ve çarpıcı kostümüyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hit olan “Bad Romance”la sahneye çıkan sanatçı, "Speechless" isimli şarkıyı söylediği sırada mikrofon ayağıyla içerisinde piyanonun bulunduğu camdan bir kutuyu parçalayarak inanılmaz bir şov sergiledi. Ayrıca duman dolu bölmelerde keman çalan gaz maskeli müzisyenler de ilgi çeken başka bir noktaydı.

Shakira, Mary J. Blige, Keith Urban, Whitney Houston, Eminem gibi müzisyenlerin de son albümlerinden yeni şarkılarını seslendirdiği gecede “Louboutins” isimli yeni single’ını seslendiren Jennifer Lopez de dikkat çekici kostümüyle muhteşem bir şov sergiledi.



Ödüle layık görülen sanatçılar ve kategorileri şöyle:



Yılın en iyi sanatçısı: Taylor Swift

Pop-Rock

Erkek sanatçı: Michael Jackson

Kadın sanatçı: Taylor Swift

Grup: Black Eyed Peas

Albüm: Michael Jackson, (Number Ones)

Soul-R&B:

Erkek sanatçı: Michael Jackson

Kadın sanatçı: Beyonce

Albüm: Michael Jackson, (Number Ones)

Rap-Hip-Hop:

Sanatçı: Jay-Z

Alternatif Rock: Green Day



Film müziği: Twilight