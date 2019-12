Popun kralı bugün doğdu

25 Haziran’da hayatını kaybeden Michael Jackson 51 yıl önce bugün doğmuştu…



29 Ağustos 1958'de ABD'nin Indiana eyaletinin Gary kasabasında doğan Michael Jackson, 9 çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu idi. 4 erkek kardeşi ile birlikte ilk kez sahneye çıktığında Michael 6 yaşında idi.

Hayatı boyunca 13 Grammy ödülü alan şarkıcının, toplam albüm satışlarının şimdiye kadar 750 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.

Jackson, ilk solo albümünü 1972'de çıkardı ve 1982'de çıkardığı ‘Thriller’ albümü ile şöhretin zirvesine ulaştı. ‘Thriller’, dünya çapında 109 milyon kopya ile tüm zamanların en fazla satan albümü oldu.

Yine bugünkü anlamdaki ilk video klipler bu albüm için çekildi. ‘Thriller’ klibi dünyada daha önce kimsenin görmediği video klip estetiğini içeriyordu. Jackson’ın olağanüstü klipleriyle birlikte MTV müzik kanalı da yayın politikasını değiştirerek siyahi sanatçıların kliplerine yer vermek ‘zorunda’ kalmıştı.

Daha sonraki albümü ‘Bad’ de çok büyük başarı yakaladı. Albümde yer alan "I Just Can't Stop Loving You", "Bad", "The Way You Make Me Feel", "Man in the Mirror" ve "Dirty Diana" listelerde bir numaraya oturdu, ve ‘Bad’ Amerikan müzik tarihinde beş şarkısı Amerikan müzik listesinin zirvesine yerleşen ilk albüm oldu.

Otoritelere göre Jackson daha sonraki albümlerinde ‘Thriller’ ve ‘Bad’in başarısına uzak kalsa da her albümünde klasik olan parçalar üretmeye devam etti. ‘Dangerous’ albümünde yer alan ‘Black or White’, "Remember The Time","In The Closet","Jam", Jackson’ın her zaman efsane olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.