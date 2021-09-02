Popüler podcast sunucusu Joe Rogan Covid'e yakalandı; FDA'in "Atlar ve inekler için" diyerek uyardığı ilacı aldığını söyledi

Koronavirüs aşılarına karşı açıklamaları olan Spotify'ın en popüler podcast'inin sunucusu Joe Rogan, Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Rogan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) geçen hafta atlarda ve ineklerde kullanıldığını söyleyerek insanları uyardığı ilaç ivermektini aldığını söyledi.

Instagram'da açıklama yapan yayıncı, Covid olduktan sonra kullandığı diğer ilaçların yanında ivermektini de saydı.

New York Times tarafından "gezegende en çok tüketilen medya ürünü" olarak belirlenen, milyonlarca takipçisi olan Rogan'ın FDA tarafından uyarıya neden olan bir ilacı takipçilerine duyurması endişeye neden oldu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Koronavirüs'e karşı hayvanlarda kullanılan İvermektin isimli ilacı kullananlara uyarıda bulunarak "At değilsiniz, inek değilsiniz. Cidden millet, bırakın" mesajını paylaşmıştı.

TIKLAYIN - ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Covid'e karşı hayvanlarda kullanılan bir ilacı alanları uyardı; "At değilsiniz, inek değilsiniz"