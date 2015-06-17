Popüler kültürün de 'baba'sıydı; şarkılarda, sinemada, çizgilerde Demirel…

Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı siyasetin ‘baba’ lakaplı duayen isim Süleyman Demirel, Babalar Günü’ne çok az bir zaman kala tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde saat 02.05'te solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

1965-1993 yılları arasında da yedi farklı hükümette toplam 12 yıl başbakanlık yapan, 1993-2000 arası cumhurbaşkanı olan 91 yaşındaki Demirel’in siyasete olduğu kadar popüler kültüre de katkıları büyüktü. Dönemin sanatçıları, Demirel’in kendine has üslubuna bol bol takılmış ve Demirel 90’lar Türkiye’sinde mizah dünyasında da büyük bir ana fikir olmuştu.

Kızılok onu yazmıştı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Demirel hakkında yazılmış, bir dönemin en ünlü şarkısı kuşkusuz Fikret Kızılok’un ‘Süleyman Hep Başbakan’ (Demirbaş) adlı şarkısıydı.

Şarkının sözlerinin bir kısmı şuydu:

“Ecevit hep umuttu / Erdal bizi uyuttu / Yaş günü pastamızı / Vestiyerde unuttu / Arabamız, evimiz /İki anahtarımız / Nasıl da inanmıştık / Verir diye babamız"

Demirel ile İbrahim Tatlıses'in arası da iyiydi. Tatlıses, Demirel'in vefatının ardından şunları kaleme aldı: 'Sevgili Baba'mızı kaybettik Türkiye'nin başı sağolsun... Süleyman Demirel nasıl biriydi? O haliyle vurulduğumda hemen hemen hastaneye ilk gelenlerden biriydi, o Baba'ydı, İbo Show seyreder gece bana telefon açıp tebrik ederdi, tabiki her zaman değil; fırsat bulunca. Allah'ın Rahmeti üzerine olsun. Başımız sağolsun... O sadece Başbakan ya da Cumhurbaşkanı değil, Türkiye'nin lezzetiydi' yazdı.

Şiirlerle Demirel

Şair Necip Fazıl Kısakürek'in hayattayken, 1960 -70 yılları arasında ilişki kurduğu, dolayısıyla 10 yıldır tanıdığı Süleyman Demirel’e "Süleymanname" şiiriyle hitap ettiği bilinir. Bunun yanı sıra Ece Ayhan'ın da "Nerede kalmıştık? Tarihe ağarken üç ağır yıldız/ Sürünerek geçiyor bir hükümet kuşu kanatları yoluk" dizelerindeki 'Hükümet Kuşu' ile Demirel'i kastettiği iddia edilir.

Pek kızmazdı

Demirel, kendisi hakkındaki mizahi yaklaşımlara karşı tahammül sahibi bir liderdi ve hakkındaki bu tip eleştirilere pek kızmazdı. Karikatürcülerin çoğuna mektupla veya telefonla ulaşıp kendilerini kutlardı. Demirel tek bir karikatüristi dava etmemişti.

İşte, 90'ların ünlü 'Plastip Show'undan onun simgesi olmuş fötr şapkasını kaptırmadığı meşhur videodan Hamdi Alkan'ın Demirel tiplemesine popüler kültüre damga vuran videolar: