Popüler bir falcının aylık geliri 40 bin lirayı aşıyor

Ekonomik krizler, savaş, fakirlik ve iyi bir gelecek beklentisi falcıların gelirini uçurdu. İzmir’de geleceğe dair güzel sözler duymak isteyen vatandaşların kapısında sıraya girdiği falcılar kazançlarıyla, CEO ve profesörleri katlıyor. Kahve falına 15 TL ila 35 TL arasında bakılırken tarot falına ortalama 40 TL’ye bakılıyor, ‘eve servis’te ise 100 TL ücret alınıyor. Randevuyla çalışan falcıların çok az bir kısmı ise ‘fal, astroloji ve spiritüellik hizmetleri’ adı altında vergi levhasını alıyor.

Habertürk'ten Murat Ervin'in haberine göre; kentte ortalama 20 ila 25 bin TL arasında maaşla çalışan CEO’lar ile 6 bin 776 TL maaş alan profesörlere karşılık isim yapmış popüler bir falcının aylık geliri 40 bin TL’yi aşıyor. İzmir’de aylık 40 bin TL üzeri kazanan falcı sayısının 15 civarında olduğu ve büyük kısmının Alsancak, Konak, Güzelyalı bölgesinde çalıştığı belirtildi. İzmir’de yaklaşık 250 falcı faaliyet gösterirken, falcılık 10 bin TL aylık ortalama gelirle 3 milyon TL’nin döndüğü bir sektör haline geldi.

Günde 2 bin 500

Fiyat tarifesi ise falcının popülaritesine ve falın çeşidine göre değişiyor. 1 saat içinde 10 kişiye kahve falı veya 4 kişiye tarot falı bakabilen falcıların isim yapanlarının günlük gelirinin 2 bin 500 TL’yi bulduğu söyleniyor.

Kemeraltı’nda geçtiğimiz yıla kadar kahve falı bakan S.M. ‘sektör’ü şöyle anlatıyor: “Burası Hükümet Konağı’na oldukça yakın bir yerde. O nedenle özellikle öğle tatilinde memurların akınına uğruyor. Aynı gün 3-4 kez gelip fal baktıranlar bile var.”