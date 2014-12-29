Popstar yarışmacısı ameliyattan çıkamadı!

Merkez Yüreğir İlçesi'nin Akdeniz Mahallesi'nde oturan elektronik teknisyeni evli ve 1 çocuk babası Fatih Besler, mide fıtığı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. İddiaya göre, Besler'i muayene eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. A.A., hastasına basit bir operasyonla tedavinin mümkün olduğunu belirtip, ameliyat olması gerektiğini söyledi. Dr. A.A., 110 kilo olan Besler'e, mide küçültme ameliyatı da yapmayı önerdi. Her iki ameliyatı da kabul eden Besler, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra hastaneye yatırıldı. Besler, 15 Aralık 2014 günü yapılan ameliyatta hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ailenin şikayeti üzerine Fatih Besler'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Fatih Besler'in doktor ihmali sonucu öldüğünü ileri süren ağabeyi 30 yaşındaki Ferhat Besler, "Kardeşim mide fıtığı şikayeti ile gitti. Doktor, kilo problemini de ortadan kaldırmak için mide küçültme ameliyatı yapmayı da teklif etmiş. Kardeşimin özel sigortası vardı, doktor kardeşime iki operasyon birden yaptı. Benim kardeşim güle oynaya gitti, ameliyat masasından cenazesi çıktı. Neden öldüğü de bize söylenmedi. Kardeşimin ölümünden doktor sorumludur, şikayetçiyim" dedi.



Ameliyat sonrasında hayatını kaybeden Fatih Besler'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kardeşinin cenazesini almak için Adli Tıp Morgu'na gelen Ferhat Besler, "O doktoru Allah'a havale ediyorum. Kardeşimin ölümüne neden oldu" diye gözyaşı döktü.



Özel hastane yetkilileri ise ölüm nedeninin anestezi mi başka bir komplikasyon mu olduğunun incelendiğini belirterek henüz bir açıklama yapmadı. Bu arada, Dr. A.A.'nın daha önce görev yaptığı devlet hastanesini zarara uğrattığı iddiası ile soruşturma geçirdiği de belirtildi. Fatih Besler'in cenazesi götürüldüğü Ali Hocalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Popstar yarışmasında elenmişti

Besler, 2007 yılında jüri üyeliğini İbrahim Tatlıses, Deniz Seki ve Ercan Saatçi'nin yaptığı Popstar yarışmasına da katıldı.