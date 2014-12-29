T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Popstar yarışmacısı ameliyattan çıkamadı!

Fatih Besler'in kardeşi Ferhat Besler, kardeşinin mide fıtığı problemi olduğunu aşırı kilo problemi olmadığını geceleri uyuyamadığı için hastaneye gittiğini belirtti

29 Aralık 2014 16:22

Merkez Yüreğir İlçesi'nin Akdeniz Mahallesi'nde oturan elektronik teknisyeni evli ve 1 çocuk babası Fatih Besler, mide fıtığı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. İddiaya göre, Besler'i muayene eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. A.A., hastasına basit bir operasyonla tedavinin mümkün olduğunu belirtip, ameliyat olması gerektiğini söyledi. Dr. A.A., 110 kilo olan Besler'e, mide küçültme ameliyatı da yapmayı önerdi. Her iki ameliyatı da kabul eden Besler, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra hastaneye yatırıldı. Besler, 15 Aralık 2014 günü yapılan ameliyatta hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ailenin şikayeti üzerine Fatih Besler'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Fatih Besler'in doktor ihmali sonucu öldüğünü ileri süren ağabeyi 30 yaşındaki Ferhat Besler, "Kardeşim mide fıtığı şikayeti ile gitti. Doktor, kilo problemini de ortadan kaldırmak için mide küçültme ameliyatı yapmayı da teklif etmiş. Kardeşimin özel sigortası vardı, doktor kardeşime iki operasyon birden yaptı. Benim kardeşim güle oynaya gitti, ameliyat masasından cenazesi çıktı. Neden öldüğü de bize söylenmedi. Kardeşimin ölümünden doktor sorumludur, şikayetçiyim" dedi.

Ameliyat sonrasında hayatını kaybeden Fatih Besler'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kardeşinin cenazesini almak için Adli Tıp Morgu'na gelen Ferhat Besler, "O doktoru Allah'a havale ediyorum. Kardeşimin ölümüne neden oldu" diye gözyaşı döktü. 

Özel hastane yetkilileri ise ölüm nedeninin anestezi mi başka bir komplikasyon mu olduğunun incelendiğini belirterek henüz bir açıklama yapmadı. Bu arada, Dr. A.A.'nın daha önce görev yaptığı devlet hastanesini zarara uğrattığı iddiası ile soruşturma geçirdiği de belirtildi. Fatih Besler'in cenazesi götürüldüğü Ali Hocalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

Popstar yarışmasında elenmişti

 

Besler, 2007 yılında jüri üyeliğini İbrahim Tatlıses, Deniz Seki ve Ercan Saatçi'nin yaptığı Popstar yarışmasına da katıldı.

 

 

ETİKETLER

popstar yarışmacısıameliyatfatih beslerhastanedoktoranestezihayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24