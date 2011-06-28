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Popstar Bayhan çiğköfteci oldu

İsmini Popstar yarışmasıyla duyuran Bayhan ilk mesleği olan aşçılığa geri döndü. Artık çiğköfte yoğurup, servis yapıyor...

28 Haziran 2011 03:00

T24 - İsmini Popstar yarışmasıyla duyuran Bayhan ilk mesleği olan aşçılığa geri döndü. Artık çiğköfte yoğurup, servis yapıyor...

Popstar Bayhan çiğköfteci oldu

Türkiye, Bayhan Gürhan adını 2003 yılında “Popstar” yarışmasıyla duydu. Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan’ın jüri üyesi olduğu yarışmada kendine özgü yorumuyla kısa sürede büyük hayran kitlesine kavuştu.

Yarışmadan dereceyle ayrılan ve iki albüm çıkaran Bayhan 8 yıl sonra pes etti ve ilk işi olan aşçılığa geri döndü. “Sanat dünyasından para kazanmak o kadar kolay değil” diyen Bayhan şimdilerde Ortaköy’de “B.Ç.” adında küçük bir çiğköfte dükkanını işletiyor. Buranın a’dan z’ye her şeyiyle ilgilenen şarkıcı hem çiğköfte yoğuruyor hem de servis yapıyor.

Kazandığı parayı biriktiren Bayhan yeniden albüm yapmak istiyor. Bir dönem önemli köşe yazarlarının da röportaj yapmak için yarıştığı Bayhan jüri üyesi Deniz Seki ile yaşadığı tartışmayla hafızalara kazınmıştı.

Vatan'ın haberine göre, Bayhan’ın yıllar önce işlediği cinayetten sabıkalı olmasına tepki gösteren Seki “Popstar cinayet işleyemez. Alkış almayı hak etmiyorsun” demişti.



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