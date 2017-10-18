Popovich'ten Trump'a: Ruhsuz bir ödlek!

NBA ekiplerinden San Antonio Spurs'ün tecrübeli koçu Gregg Popovich, son dönemde Nijer'de hayatını kaybeden 4 ABD askeri ve eski ABD başkanları hakkında yaptığı yorumlarla eleştirilen Donald Trump hakkında haftalık politik dergi olan The Nation'a, Ülkeyi bölerek yönetmeye çalışıyor, ruhsuz bir ödlek, onunla çalışanlar kendilerinden utanmalı" diye konuştu.

The Nation'da haberi yayınlanan Dave Zirin, Gregg Popovich'in kendisini arayıp demeç vermek istediğini yazdı. Zirin'in anlatımına göre; Popovich, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nijer'de hayatlarını kaybeden dört ABD askeri hakkındaki sözlerinden rahatsızlık duymuş. Donald Trump, "Başkan Obama ve diğer başkanların çoğu bu tip olaylardan sonra hayatlarını kaybedenlerin ailelerini aramadılar. Ben uygun zamanda, yapabileceğimi düşündüğüm anda aradım" demişti.

Gazeteci Zirin, ABD Hava Kuvvetleri'nde beş yıl görev yapmış olan Popovich'in şu sözlerini okuyucularıyla paylaştı:

"Başkan'ın söylediklerinden ve bu ülkeyi bölerek yönetme yaklaşımından şaşkınlık ve hayal kırıklığı duyuyorum. Sevdiklerini savaşta kaybedenler hakkındaki son açıklamaları, eski başkanlar Obama ve Bush hakkındaki 'Ailelerle hiç iletişim kurmadılar' yalanları artık sınırları aştı. Bunlar hakkında sözcük bulmakta zorlanıyorum.

''Trump’la çalışanlar kendilerinden utanmalı''

Bu cümlelerden sonra Zirin yazısına, "Popovich bu noktada sustu. Kelime bulamıyordu. Konuşmamız sona erecek diye düşündüm. Derin bir nefes aldıktan sonra konuşmayı sürdürdü" diye devam etti. Zirin ardından Popovich'in şu sözlerini aktardı:

Oval Ofis'teki bu adam ruhsuz bir ödlek. Kendisini büyütmenin tek yolu olarak diğerlerini küçültmeyi görüyor. Eski başkanlar hakkında, ölmüş askerler üzerinden yalan söylemek ancak onun alçalabileceği bir durum. Beyaz Saray'da hastalıklı bir yalancı var, burada bulunmaya ne aklıyla, ne duygusal yönden ne de psikolojik olarak uygun. Bunu bütün dünya da biliyor, her gün yanında olanlar da... Bu başkanla birlikte çalışanlar utanmalı çünkü onun bu göreve ne kadar uygun olmadığını en iyi onlar biliyor ve bu konu hakkında hiçbir şey yapmamayı tercih etmişler. En çok acı veren de bu. (NTVSpor)