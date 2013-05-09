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Dünya

Popocatepetl Yanardağ'ı faaliyete geçti

Meksika'da faaliyete geçen Popocatepetl Yanardağı, kül püskürtüyor

09 Mayıs 2013 12:55

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun doğusundaki Popocatepetl Yanardağı'nın faaliyete geçtiği ve kül püskürttüğü bildirildi.

Ulusal Afet Önleme Merkezi, 5 bin 450 metre yüksekliğindeki volkanda 8 saatlik aralarla patlamalar meydana geldiğini açıkladı. 

Yanardağın püskürttüğü küllerin, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kuzeydoğudaki Puebla kentine doğru savrulduğu belirtildi.

Sık sık kül ve kor haline gelmiş kaya parçaları püskürten Popocatepetl Yanardağı'nda son yüzyılın en şiddetli patlaması, 18 Aralık 2000'de meydana gelmiş ve dağın eteklerinde yaşayan binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

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