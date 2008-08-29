Popo estetiğiyle poponuzu güzelleştirin

Kim Jennifer Lopez gibi diri ve güzel bir popoya sahip olmak istemez ki! Poponuzdan memnun değilseniz, popo estetiğiyle güzelleşin.



Popo estetiği operasyonları nasıl gerçekleşiyor?



Bu ameliyatlar ne maksatla yapılırsa yapılsın, tamama yakını için genel anestezi ve tam teşekküllü ameliyathane şartlarında yapılmaları uygundur. Temel olarak ameliyatlar liposuction (liposhaping) ile kontür düzeltmeleri, hastanın kendi yağı veya sentetik materyal ile dolgu işlemleri veya dikleştirme işlemi şeklinde yapılır.



Popo estetiği operasyonlarının diğer estetik operasyonlarından farkı var mıdır?



Popo kaldırtma, büyütme ya da küçültme ameliyatlarının diğer estetik ameliyatlardan fazla bir farkı yoktur. Özellikle bu bölgenin, ameliyattan sonra yara iyileşmesi tamamlanana kadar mekanik travmadan korunması biraz zor olabilir.



Bu operasyonlarda yaş sınırlaması var mı?



Ameliyatın yapılıp yapılmamasında karar verdirecek esas kriter, hastanın genel sağlık durumudur. Sağlığı yerinde olan herkese, bu tür veya başka estetik ameliyatlar yapılabilir.



Operasyon sonrası iyileşme süreci ne kadar zaman alır? Ameliyat sonrası kişi kilo alırsa eski haline dönme olasılığı ne kadar olur?



İyileşme süreleri, yapılan ameliyatın cinsine göre iki ile altı hafta arasında olabilir. En kısa zaman alanlar liposuction, en uzun süre alanlar ise, hastanın kendi yağı ile dolgu yapılanlardır.



Liposuction ameliyatından sonra hasta kilo alsa bile, ameliyatlı bölgeye biriken yağ nispeten az olur. O bakımdan, bölgenin tekrar şişmanlama ihtimali azdır. Yağ doldurmalarda verilen yağın bir kısmı erir ve tekrar yağ vermek gerekir diye kabul etmek gerekir. Protezle büyütme yapılanlarda çok uzun yıllar herhangi bir şekil değişikliği beklenmez. Kalça bölgesinin de diğer bölgeler gibi yerçekimine tabi olduğunu ve çok ağırlığa maruz kaldığını da hatırda tutmak gerekir.



Bu operasyonun risk faktörleri nelerdir?



Sağlık durumu iyi olarak ameliyata giren hastada görülebilecek olan gerçek anlamda 'risk' herhangi bir elektif ameliyat riskinden fazla değildir. Estetik ameliyatlar hiçbir zaman mecbur kalınarak veya acele ile yapılmadığı için hasta hazırlığı maksimum özen ile gerçekleştirilebilir ve riskler azdır. Genel sağlık kurallarına uyma ve iyileşme süreci içinde, bölgede oluşabilecek mekanik travmaya engel olunduğu takdirde hiçbir sorun yaşanmaz.



)VKV Amerikan Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü Dr. Murat Pençe)

