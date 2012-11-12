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Dünya

Popescu'ya 3 yıl hapis cezası

Popescu’nun, 12 transferde 10 milyon doların üzerinde haksız kazanç sağladığı ifade edildi

12 Kasım 2012 21:09

 

Romanya futbolunun efsanesi Gheorge Popescu transferde usulsüzlük yapmak suçundan üç yıl hapse mahkum edildi.
 
tr.eurosport.com'un haberine göre; Barcelona ve Galatasaray ile birçok kupa kaldıran Popescu, 3 yıl mahkumiyetin yanında futboldan da men edildi. Popescu ile birlikte Victor Becali, Giovani Becali ve George Copos da 5 ile 8 yıl arasında hapis cezalarına çaptırıldı.
 
Romanya Futbol Federasyonu’na adaylığını açıklaması beklenen Popescu’nun, 12 transferde 10 milyon doların üzerinde haksız kazanç sağladığı ifade edildi.
 
Suçlamaları kabul etmeyen Popescu, masum olduğunu ifade ederken sözlerine de şöyle devam etti:
 
“Bu yaşananlar beni hasta ediyor. Umarım her şey güzel sona erer. Kimse neler olduğunu bilmiyor. Ben yanlış bir şey yapmadım, Tanrı da bunu biliyor. Avukatımla konuşup neler yapabileceğimize bakacağız.”
 
John Becali, Victor Becali, George Copos, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Cristi Borcea, Gigi Netoiu ve Gica Popescu’dan oluşan ekibin 2008’den bu yana transferinde çalıştığı oyuncuların üzerinden yaklaşık 10 milyon dolarlık haksız gelir ettiği belirtildi.
 
Dinamo Bükreş, Rapid Bükreş, Otelul Galati ve Gloria Bistrita takımlarındaki oyuncuları transfer eden bu ekibin incelenen transferleri arasında Galatasaray’a transfer olan Florin Bratu da var. Sarı-kırmızılılar 2003’te Bratu için Rapid Bükreş’e 2.1 milyon dolar ödemişti.
 

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