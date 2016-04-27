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Popçu Ece Seçkin: Slow şarkı yapmam için terk edilmem lazım

"Bu kız 'beni terk etme' diye ağlar mı, aşk acısı çeker mi?"

27 Nisan 2016 12:19

‘Hoşuna mı Gidiyor’, ‘Aman Aman’ ve ‘Follow me’ gibi şarkılarla tanınan pop müzik sanatçısı Ece Seçkin, durgun şarkılara kişiliğinin uygun olmadığını söyledi. Slow şarkılarla ilgili çok fazla talep aldığını anlatan Seçkin, “Yaptığım müziğin inandırıcı olmasını istiyorum. Kliplerime bir bakın. Bu kız beni terk etme diye ağlar mı, aşk acısı çeker mi… Oynar, zıplar, follow me der en fazla… Ben neysem oyum. Belki slow şarkılar için zamana ihtiyacım var ya da çok fena terk edilmem lazım.” dedi.

Plato Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Seçkin, hayatına dair merak edilenleri anlattı. Slow şarkı yorumlamayı düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Seçkin, imajının ve kişiliğinin durgun şarkılara uygun olmadığını söyledi. Slow şarkılarla ilgili çok fazla talep aldığını anlatan Seçkin, “Yaptığım müziğin inandırıcı olmasını istiyorum. Kliplerime bir bakın. Bu kız beni terk etme diye ağlar mı, aşk acısı çeker mi… Oynar, zıplar, follow me der en fazla… Ben neysem oyum. Belki slow şarkılar için zamana ihtiyacım var ya da çok fena terk edilmem lazım.” dedi.

 

Sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğini anlatan Ece Seçkin, mutfak sırlarını paylaştı. Hamarat olduğunu söyleyen Seçkin, “Asistanım eğitimli profesyonel bir aşçı. Birlikte yemekler yapıyoruz çoğu zaman. Ama ben en iyi lazanya yaparım. Çorbaları da iyi yaptığım söylenir. Kafamdan uydurarak çorba tarifleri oluşturuyorum. Brokoli diyerek kabak çorbası içirdiğim çok oluyor.” diye konuştu.

 

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