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Sağlık

Pop müzik dinleyenler daha zeki oluyor

Araştırmaya göre popüler müzik beyni diri tuttuğu için kişinin zekasını geliştiriyor

12 Eylül 2013 15:57

Yapılan bir araştırmada pop müzik dinleyenlerin, diğer müzik türlerini dinleyenlere oranla çok daha zeki olduğu ortaya çıktı.
 
İngiltere'de yapılan bir araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre popüler müzik beyni diri tuttuğu için kişinin zekasını geliştiriyor.
 
Psikolog Doktor Emma Gray "Miley Cyrus, Katy Perry ya da Justin Timberlake gibi şarkıcılar beyni uyanık tutarak algılamayı hızlandırıyor" dedi.
 
Araştırmaya göre, pop şarkıları dinleyen öğrenciler, İngilizce, drama ve sanat dallarında, klasik müzik dinleyenler ise matematik derslerinde daha başarılı oluyor.

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