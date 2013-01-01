Pop efsanesi ABBA müzelik oldu

Açılışı 7 Mayıs'ta yapılacak olan ABBA Müzesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

İsveçli pop topluluğu için Stockholm’de yapılan ilk eserin her yıl ABBA’nın Super Trouper, Dancing Queen ve Waterloo gibi şarkılarını yüksek sesle söylemek isteyen binlerce hayranını cezbedeceği düşünülüyor.

“Açıkça, İsveç devletinin bakış açısından bu müzenin yıllar önce yapılması gerekiyordu, çünkü ABBA İsveç’in en ünlü markalarından biri” diyen müze müdürü Mattias Hansson, “Stockholm’deki turizm ofisinin her geçen yıl binlerce turistten ‘Stockholm’de ABBA’yla ilgili nerelere gitmeliyiz’ yönünde sorular aldığını biliyoruz” şeklinde konuştu.

Müze için en çok çalışan isimlerin başında gelen grup üyelerinden Björn Ulvaeus, “Birinin tüm sorumluluğu alması gerektiğini düşünüyordum ve giderek o sorumlunun ben olduğumu anladım” diyor.

Ulvaeus, aralık ayında üç ana yatırımcı; Universal Music, Live Nation ve Parks & Resorts Scandinavia’dan hisselerini satın almıştı.

Müze deneyiminin sınırlarını zorlamayı hedefleyen proje, müzeden çok diskoyu andırıyor.