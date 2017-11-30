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Ponzi Arzu'nun kurbanı: Bankadan para çekip aptallığımdan ona verdim

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, yüksek kâr vaadiyle 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen ve geçen şubat ayında tutuklanan 'Ponzi Arzu' lakaplı, 38 yaşındaki Arzu Mertgil'in yargılanmasına, devam edildi

30 Kasım 2017 15:46

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, yüksek kâr vaadiyle 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen ve geçen şubat ayında tutuklanan \'Ponzi Arzu\' lakaplı, 38 yaşındaki Arzu Mertgil\'in yargılanmasına, devam edildi. Mertgil\'in 789 yıl hapsi istenen davada şikayetçi olarak ifade veren 45 yaşındaki Emel D., \"Kendisine inandım. Aptallığımdan dolayı bankadan 15 bin lira çekip verdim\" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Arzu Mertgil\'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa\'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir\'de kâr vaadiyle 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertgil\'i geçen şubat ayında, Mustafakemalpaşa ilçesinde yakaladı. Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar para çıkan Mertgil\'in kaldığı evde yapılan aramada 18 farklı peruk ele geçirildi. Sosyal medya hesabında, tanınmamak için peruklarla çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ve \'Ponzi Arzu\' adı verilen Arzu Mertgil\'in, kurbanlarına inandırıcı olmak için evlerine gidip onlarla aynı sofrada yemek yediği, çay içtiği, sorunlarını dinlediği fotoğraflar da ortaya çıktı. Mertgil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Nitelikli dolandırıcılık\' ve \'Kamu görevlisi ile ilişkisi olduğunu bahisle dolandırıcılık\' suçlarından her mağdur için 7- 14\'er yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılan ve hakkında 789 yıla kadar hapsi istenen Arzu Mertkil\'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müşteki olarak hazır bulunan Emel D., şunları söyledi:
\"Ona inandım, güvendim. Bankadan 15 bin lira kredi çektim. Geriye faiziyle birlikte 18 bin lira ödeyecektim. Bu parayı aptal olduğum için kendisine sözleşme yapmadan elden verdim. Arzu bana her ay bu paranın karşılığında da bin 500 lira verecekti. Ben de paranın 500 TL\'sini taksit olarak yatırıp, bin lirayı ise kullanacaktım: Sadece üç ay ödeme yaptı. Sonra dolandırıldığımı anladım. Şikayetçiyim.\"
Duruşmaya başı örtülü olarak gelen sanık Arzu Mertgil yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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