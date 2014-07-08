‘Ponza taşı’ silah malzemesi çıktı!

Mersin Gümrük Müdürlüğü üzerinden ihraç malı olarak resmi kayıtlara girilen ve M.D. adlı bir firmaya ait olan konteyner, detaylı arama ve inceleme işlemlerinin yapıldığı ‘kırmızı hat’ muayene kriterleri çerçevesinde kontrole alındı. Ancak, konteynere yönelik kırmızı hat uygulamasını gerçekleştirmeyen Mersin Gümrüğü işlemin İstanbul’da yapılmasını istedi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün, Mersin’den çıkış yapması planlanan söz konusu konteynerin İstanbul Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nde incelenmesini isteyen yazısı sonrasında Ambarlı’da oluşturulan özel bir ekip konteynerde arama yaptı.

Tolga Şardan'ın Milliyet'teki haberine göre, Marport Batı Liman İşletmesi’nde bulunan şüpheli konteyner, x-ray sistemine gönderilirken, yapılan taramada konteyner içindeki mallar arasında, ‘şüpheli yoğunluklu’ paketler tespit edildi. Bu tespitle birlikte harekete geçen gümrük muayene görevlileri, gümrük beyannamelerinde, ‘ponza taşı’ olarak gözüken kolilerde yapılan aramada, 22 ton olarak gösterilen malların 15 bin 350 kilogram olduğunu saptadı.



Soruşturma başlatıldı



Ayrıca, içinde ‘ponza taşı’ olduğu belirtilen kolileri açan gümrük muayene görevlileri, 41 kolide toplam 20 bine yakın tabanca şarjörü, 43 kolide 9 bin 800 tabanca mekanizması, 47 koli içinde toplam 11 bin 250 tabanca namlusu, 12 binden fazla tabanca çantası, 10 kolide 10 bine yakın tabanca kabzası, üzerinde zımpara takılı olan ve motor düzeneği bulunan bir makine, tabanca namlusu yapımında kullanılan motor düzenekli özel bir makine, toplam 235 kilogram gelen yay, pul, pim, mandal gibi malzemelerin bulunduğu tabanca aksamı ele geçirdi.

Özel kontrol ekibinin tutanakla tek tek tespit ettiği tabanca parçaları ve yapımında kullanılan malzemelerle ilgili, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen bilgi üzerine savcılık adli soruşturma başlattı. Eşyalardan alınan örnekler adli soruşturma çerçevesinde Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi.