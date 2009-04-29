Pontiac yolun sonuna geldi

Kara Şimşek Pontiac Trans-Am

Pontiac'ın artık yollara veda edeceğine ilişkin açıklama, üretici firma General Motors (GM) tarafından yapıldı. GM'nin ABD Michigan'daki tesislerinde 1926 yılında ilk üretimi yapılan Pontiac, yıllarca "biz heyecan yaratırız" sloganı ve yeni modelleriyle alıcılarının karşısına çıkmıştı.Başrolünü David Hasselhoff'un oynadığı, 1980'lere damgasını vuran Kara Şimşek dizisinin konuşan otomobili KITT de 82 model bir Pontiac Trans-Am'di.83 yıl sonra GM'den yapılan son açıklama, bir dönem Hollywood filmlerinin vazgeçilmez performans aracı Pontiac'ın hayranlarını üzdü. Pontiac'ın üretimin durdurulduğu haberi, hayranlarının dışında ekonomi çevrelerini de üzdü. GM'in kararının, 38 bin kişinin işini kaybetmesi anlamına geleceği yorumunu yapan Toronto Star Gazetesi, "Bu karar yüzünden 6 bin işçi fabrikalarda, 14 bin kişi oto satış noktalarında ve 18 bin kişi de yedek parça üretim tesislerinde işinden olacak" değerlendirmesinde bulundu.GM, Kanada'daki fabrikalarında üretime devam edebilmek için Kanada'dan 7 milyar dolarlık yardım talebinde bulunmuş ancak bu talebi reddedilmişti