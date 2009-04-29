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Yaşam

Pontiac yolun sonuna geldi

Bir zamanların en gözde otomobil markalarından olan Pontiac, yolun sonuna geldi.

29 Nisan 2009 03:00

Bir zamanların en gözde otomobil markalarından olan Pontiac, yolun sonuna geldi.

Pontiac efsanesi sona erdi - FOTOGALERİ

Pontiac'ın artık yollara veda edeceğine ilişkin açıklama, üretici firma General Motors (GM) tarafından yapıldı. GM'nin ABD Michigan'daki tesislerinde 1926 yılında ilk üretimi yapılan Pontiac, yıllarca "biz heyecan yaratırız" sloganı ve yeni modelleriyle alıcılarının karşısına çıkmıştı. 

Kara Şimşek Pontiac Trans-Am

Başrolünü David Hasselhoff'un oynadığı, 1980'lere damgasını vuran Kara Şimşek dizisinin konuşan otomobili KITT de 82 model bir Pontiac Trans-Am'di.

83 yıl sonra GM'den yapılan son açıklama, bir dönem Hollywood filmlerinin vazgeçilmez performans aracı Pontiac'ın hayranlarını üzdü. Pontiac'ın üretimin durdurulduğu haberi, hayranlarının dışında ekonomi çevrelerini de üzdü. GM'in kararının, 38 bin kişinin işini kaybetmesi anlamına geleceği yorumunu yapan Toronto Star Gazetesi, "Bu karar yüzünden 6 bin işçi fabrikalarda, 14 bin kişi oto satış noktalarında ve 18 bin kişi de yedek parça üretim tesislerinde işinden olacak" değerlendirmesinde bulundu.

GM, Kanada'daki fabrikalarında üretime devam edebilmek için Kanada'dan 7 milyar dolarlık yardım talebinde bulunmuş ancak bu talebi reddedilmişti

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