'Ponpon kızlar' Meclis'te tartışılacak

T24- CHP İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği Türkiye-Rusya basketbol karşılaşmasında Ukraynalı ponpon kızların gösterisinin kaldırılmasını Meclis gündemine taşıdı.









CHP İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız, TBMM Başkanlığı’na, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Türkiye-Rusya basketbol karşılaşmasında Ukraynalı ponpon kızların gösterisinin neden kaldırıldığını sordu. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’nda gösteri yapan Ukraynalı dans grubu Red Foxes’a, haftalar öncesinden maçlarda dikkatli giyinmeleri ve Başbakan’ın izleyeceği maçta gösteri yapmamaları yönünde talimat verildiği yönünde haberlerin basında yer aldığını hatırlatan Yıldız, şöyle dedi:



"Bunun üzerine grup, şampiyonada uzun tayt giyme kararı almıştır. Türkiye’de düzenlenen en büyük spor organizasyonu olma özelliğini taşıyan şampiyonaya maçların skorundan çok, dans grubuna ulusal takım maçlarında kapalı giyinmeleri ve Başbakan’ın izlediği Türkiye-Rusya maçında gösteri sunmamaları yönünde verilen direktifler damgasını vurmuştur."



"Kapalı giyinmeleri için talimat verildi mi?"



Şampiyonada gösteri yapan Red Foxes dans grubuna kapalı giyinmeleri yönünde talimat verildiğinin doğru olup olmadığını merak eden Yıldız, "Eğer doğru ise bu talimatlar hangi gerekçelerle verilmiştir" dedi. Dans grubunun hangi nedenlerden dolayı Başbakan’ın izleyeceği Türkiye-Rusya maçına çıkarılmadığını soran Yıldız, Bakan Özak’a, şu soruları sordu:



"Red Foxes dans grubu üyelerinin kıyafetlerinin daha kapalı olması talimatı kim ya da kimler tarafından verilmiştir? Misafir olarak ülkemizde bulunan ve evrensel bir dille insanlara görsel sunum yapan dansçılara konusunda baskı yapmak etik midir?Hükümet yetkilileri her zaman dünyayla bütünleştiğimizi söylemektedir.





Her sportif karşılaşmada sergiledikleri dansa ve grubun gelenekselleşmiş kıyafetlerine müdahale etmek çağdaşlaşma ve modernleşme ile nasıl bağdaşmaktadır?Kıyafet özgürlüğünü her vesile ile savunan bir iktidarın misafir dansçılara bu şekilde yaklaşması doğru mudur?"