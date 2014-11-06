'Ponpon kız' 15 yaşındaki çocuğa tecavüzden yakalandı

Amerikan Futbol Ligi takımlarından Baltimore Ravens'ın ponpon kızlığını yapan 47 yaşındaki Molly Shattuck, 15 yaşındaki bir öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre; Amerikan Futbol Ligi’nin en yaşlı ponpon kızı unvanına sahip Molly Shattuck, tecavüz suçlamasından gözaltına alındı.

47 yaşındaki Shattuck’ın 15 yaşındaki bir öğrenci ile Instagram üzerinden tanıştığı ve 3 defa cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. 84 bin dolarlık kefaletle serbest kalan Baltimore Ravens’ın eski ponpon kızı suçlamaları ise kabul etmedi.

Olay okul müdürüne bırakılan isimsiz bir mektup ile ortaya çıktı. Müdürün durumu 15 yaşındaki öğrencinin ailesine haber vermesi ile başlayan soruşturmada, polis Shattuck’un reşit olmayan çocuk birçok defa alkol içtiği ve ilişkiye girdiği öğrenildi.

Molly Shattuck, 2008’de Baltimore Ravens takımı tarafından şehrin en iyi bilinen vatandaşlarından biri olarak tanıtılıyor. 47 yaşındaki eski ponpon kız bu yıl Maryland valiliği tarafından çalışmaları nedeniyle ödüle adaylık gösterilirken sağlıklı ve enerjik yaşam hakkında da bir kitabı bulunuyor.

Amerikanın en önemli iş adamlarından biri olan Mayo A. Shattuck III ile 1997'de evlenen, 2014 Mart ayında da boşanan Shattuck'un bu birliktelikten 3 çocuğu var.