'Pon pon kız' cezası yok

T24 - Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (Tbf) Yapılan Açıklamada, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Sırasında Dans Ekiplerinin Türk Milli Takımı'nın Bazı Müsabakalarında Sahne Almaması ile İlgili Olarak Fıba'nın Federasyona Maddi Yaptırım Uyguladığı Yönündeki Haberlerin Gerçeği Yansıtmadığı Bildirildi.





Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası sırasında dans ekiplerinin Türk Milli Takımı'nın bazı müsabakalarında sahne almaması ile ilgili olarak FIBA'nın federasyona maddi yaptırım uyguladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.





TBF'den yapılan yazılı açıklamada, federasyonun (A) Milli Takım'ın Ankara'da oynadığı beş eleme grubu müsabakasından yalnızca ikisinde dans ekiplerinin performans sergilememesi yönünde karar aldığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:





''Gruptaki sıralamanın büyük ölçüde belirleneceği ve takımımızın elde edeceği başarılı sonuçların sıçrama noktası olmaları açısından hayati önem taşıyan Rusya ve Yunanistan müsabakalarında; seyirci konsantrasyonunun bozulmaması ve taraftarlarımızın takımımıza verdikleri önemli desteğin sekteye uğramaması adına federasyonumuz, FIBA'ya bilgi vermek kaydıyla dans ve gösteri ekiplerinin söz konusu müsabakalarda sahne almamasını sağlamıştır.





Milli takımımızın elde ettiği fevkalade başarılarda ve alınan derecede büyük pay sahibi olan seyircilerin, sporcuların motivasyonunu ve konsantrasyonunu bir kat daha artırırken aynı zamanda rakip takımlar üzerinde baskı yaratan tezahüratlarının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi adına federasyonumuz, her iki maçta bu yönde bir inisiyatif kullanmıştır. Nitekim her iki müsabakada seyircilerimizin büyük desteği ile elde edilen başarılı sonuçlar da son derece memnuniyet verici ve alınan kararı doğrular niteliktedir.''





İstanbul'daki final turu müsabakalarında ise hem TBF'nin böyle bir uygulamaya gerek görmediği, hem de FIBA'nın saha içi eğlence akış programına sadık kalınmasına özen gösterildiği kaydedilen açıklamada, ''Ayrıca, iddiaların aksine, konuyla ilgili olarak FIBA tarafından federasyonumuza intikal ettirilen herhangi bir ceza veya yaptırım bulunmamaktadır''denildi.



