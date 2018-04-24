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Dünya
Deutsche Welle

Pompeo'nun bakanlığına ilk onay

ABD Başkanı Donald Trump'ın dışişleri bakanı adayı Mike Pompeo, göreve gelmek için ilk onayı aldı. Senato'daki onayın da ardından Pompeo göreve başlayabilecek.

24 Nisan 2018 12:27

CIA Başkanı Mike Pompeo'nun ABD Dışişleri Bakanlığına atanması Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde 9'a karşı 11 oyla onaylandı. Dış İlişkiler Komitesi'nin 9 Demokrat Partili üyesi ret oyu kullandı. Pompeo'nun atanması Cumhuriyetçi Partili 11 üyenin oylarıyla mümkün oldu. Oylamaya bir Demokrat katılmadı.

Pompeo'nun bakanlığı için bir sonraki oylama Senato'da yapılacak. Senatodan da onay çıkması durumunda Mike Pompeo Cuma günkü NATO'nun toplantısına dışişleri bakanı sıfatıyla katılabilecek.

Kabinede bir 'şahin' daha

100 üyeli Senato'da Cumhuriyetçi Parti'nin 51 üyesi bulunuyor. Cumhuriyetçi Parti'nin Senato Grubu Başkanı Mitch McConnell Pompeo'nun dışişleri bakanlığına getirileceğine kesin gözüyle baktıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump 13 Mart'ta görevine son verdiği Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine Mike Pompeo'yu aday göstermişti.

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İran'ın nükleer programı konusunda sert politikalar izlenmesi gerektiğini savunan Mike Pompeo, Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapmayı planladığı görüşme için hazırlıkları görüşmek üzere kısa süre önce Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitmişti.

DW,Reuters/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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