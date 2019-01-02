Pompeo'dan İsrail'e Suriye güvencesi

ABD'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararının Washington'ın İsrail'i destekleme ve koruma politikasında bir değişikliğe neden olmayacağını söyledi.

Brezilya'da yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun göreve gelişi için düzenlenen tören kapsamında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen Pompeo, İsrail'e Suriye konusunda taahütte bulundu.

Pompeo, "Başkan tarafından Suriye konusunda alınan karar, bu yönetimin İsrail'le birlikte çalışmasında hiçbir şekilde değişikliğe neden olmayacaktır" dedi.

IŞİD'le mücadele operasyonlarının sürdüğünü vurgulayan Pompeo, "İran'ın saldırganlığı ile mücadeleye, İsrail'i korumaya yönelik bağlılığımız sürüyor" diye konuştu.

Netanyahu: Görüşülecek çok konu var

Netanyahu ise "Görüşmemiz gereken çok konu var. İsrail'in ABD ile yoğun işbirliğini ele alacağız. Ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası ortaya çıkan soruları da irdeleyeceğiz" sözleri ile görüşmeye ilişkin basına bilgi verdi.

Görüşme sonrası konuşan ABD'li bir yetkili ise Pompeo ve Netanyahu'nun İran'ın İsrail'e ve bölgenin güvenliğine oluşturduğu tehdidi ele aldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay Twitter üzerinden açıkladığı ani bir kararla Suriye'deki Amerikan askerlerini çekeceğini duyurdurmuştu. ABD'nin kararı sonrası Netanyahu, İran'ın Suriye'de askeri varlık kurma çabalarına karşı durmayı sürdüreklerini dile getirmişti.

ABD Başkanı'nın Suriye'den çekilme kararı, Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa etmesine neden olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri buluyor. Amerikan askerleri, IŞİD'le savaşan yerel güçlere destek sağlıyor. ABD'nin önderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye'deki hava operasyonlarında 2014 yılında başlamıştı. ABD'nin desteği ile Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka'yı 2017'de örgütten temizlemişti.

AFP,dpa/ÖA,GA

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