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Pompeo’nun esrarengiz gezisi: İncirlik Üssü, Gürcistan’a taşınır mı?

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü her cumartesi günü saat 21.00’de Tele1’de yayınlanıyor

21 Kasım 2020 16:15

T24 yazarı  Hakan Aksay’ın cumartesi akşamları Tele1’de sunduğu Dünyanın Öteki Yüzü programında bugün Ortadoğu ve Kafkasya’da değişen dengeler, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun gezisi ve Gürcistan’da Amerikan üssü kurulacağı iddiaları ele alınacak.

Programda ayrıca 10 soruda Tiflis’teki iktidar savaşları, Moldova seçimlerinin sonuçları, Rus basını ve 100 yıl önce, 100 yıl sonra: Türkiye’deki Ruslar bölümleri yer alacak.

Program konukları: Rusya uzmanı Yörük Işık, Rus analist Maksim Şevçenko, akademisyenler İlhan Uzgel ve Özgehan Şenyuva, gazeteci Selin Nasi ve PAE Derneği Başkanı Kazmir Pamir.

Hakan Aksay’la Dünyanın Öteki Yüzü c.

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