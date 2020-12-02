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Dünya

Pompeo'dan NATO'ya 'Çin tehdidine karşı iş birliği' çağrısı

02 Aralık 2020 21:41

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Çin'in NATO menfaatlerini tehdit ettiğini söyleyerek ittifaka "Çin'e karşı iş birliği" çağrısında bulundu.

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