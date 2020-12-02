Politico: Pompeo son NATO toplantısında Çavuşoğlu ile tartıştı; taraflar birbirini suçladı

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Politico, NATO Dışişleri Bakanları'nın gerçekleştirdiği video konferansta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında sözlü tartışma çıktığını yazdı. Pompeo'nun Ankara'yı Doğu Akdeniz'de gerilim yaratmak ve S-400 alarak Rusya'ya "hediye vermekle" suçladığı belirtildi. Çavuşoğlu'nun ise Pompeo'ya "Avrupalı müttefikleri Türkiye'ye karşı doldurma" suçlaması yönelttiği belirtildi.

Politico'nun aktardığı habere göre, NATO Dışişleri Bakanları'nın video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantı Ankara-Washington hattında gergin geçti. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de müttefikleriyle gerilim yarattığını ve S-400 alarak Rusya'ya "hediye verdiğini" söyledi. Çavuşoğlu ise Pompeo'ya yanıt vererek, ABD Dışişleri Bakanı'nın Avrupalı müttefiklerini Türkiye'ye karşı doldurduğunu, bölgesel gerilimlerde gözü kapalı bir şekilde Yunanistan'ın yanında olduğunu ve Ankara'ya Patriot satmayı reddettiğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun ABD'yi ayrıca, Türkiye IŞİD'le savaşırken Suriye'de "terör örgütlerini desteklemekle" ve Fransa ile birlikte Dağlık Karabağ'da gerilimi tırmandırmakla suçladığı aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi Ocak ayında Joe Biden'a bırakması nedeniyle Pompeo'nun son kez katıldığı NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ikili arasında yaşanan gerilimin toplantıya şahit olan birden fazla kaynak tarafından teyit edildiği belirtildi. Bazı diplomatlar, Pompeo'nun Biden döneminde ilişkileri gergin başlatmak üzere Çavuşoğlu ile tartışmış olabileceğini söyledi.

Toplantıda Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın Pompeo'ya destek verdiği belirtildi. Le Drian, Ankara'nın adımlarını tasvip etmediğini söyledi ve "Türkiye, Rusya'nın agresif müdahaleciliğini uygularsa birlik olmanın imkansız olacağını" ekledi.

Politico'da toplantının ardından yazılan analizde "Türkiye'nin NATO ülkeleri arasında izole edildiği görülüyordu" ifadeleri yer aldı.